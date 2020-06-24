Объединение налогов на имущество и землю рассмотрел мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата». Как сообщил депутатам министр национальной экономики Руслан Даленов, документ объединяет два налога – на имущество и землю, закрепляет внедрение инвестиционного кредита, а также еще ряд послаблений для бизнеса.

«Предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты - V), два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить. В целях удобства для налогоплательщиков предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года», - рассказал Даленов.

В рамках стимулирования инвестиций предлагается внедрить инвестиционный налоговый кредит. Его планируется предоставлять на 3 года по КПН и налогу на имущество, причем он будет беспроцентный, но «в случае неисполнения условий будет начисляться пеня»

Для упрощения процедуры возврата НДС при экспорте разработчик предлагает предоставить право на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей: в размере 50% без проверки, 50% - после проверки. Кроме того, для увеличения доли казсодержания отечественных автомобилей льготы по НДС распространятся на производство компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники

«В связи с нерентабельностью тарифов по социальным маршрутам и нехваткой финансирования на их субсидирование перевозчики несут убытки. Предлагается освобождение на 3 года от НДС по регулярным социально значимым автомобильным перевозкам. В целях создания условий для развития транзита через морской транспорт, снижения стоимости транзита, предлагается признание железнодорожных перевозок до морского порта с перевалкой груза на водный транспорт международными, и применять к ним нулевую ставку НДС», - также добавил Даленов.

Для привлечения инвестиций в создание нового вида связи 5G и развитие искусственного интеллекта предлагается снижение ставки платы за использование радиочастотного спектра в 10 раз на 5 лет. А вот зарубежные интернет-компании, реализующие услуги и товары физическим лицам в электронном виде будут обязаны платить НДС. Это так называемый налог на Google. По словам главы Миннацэкономики, норма не коснется физических лиц и будет применяться только к иностранным компаниям, что позволит ежегодно получать около 2 млрд тенге налогов в бюджет.

«Если будет расти объем оказываемых услуг, соответственно, и увеличится объем поступающих налогов. Мы будем это контролировать», - заверил министр.

Еще одно нововведение - по аналогии с банками для очистки от плохих кредитов ипотечных компаний, при прощении проблемных кредитов Миннацэкономики предлагает не рассматривать в качестве дохода физических лиц прекращение обязательств по займу.