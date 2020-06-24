С прошлой недели жители столицы полностью скупили в аптеках противовирусные препараты и антибиотики, в этой связи принято решение ограничить отпускаемое количество безрецептурных препаратов населению, сообщается на сайте акимата города.

Здесь отметили, что власти «своевременно принимают меры по лекарственному обеспечению населения», акиматом «на регулярной основе проводится мониторинг городских аптек, в частности, на наличие противовирусных препаратов». Но в связи с тем, что в городе увеличилось число случаев заражения коронавирусной инфекцией, «необходимо обратить особое внимание на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для профилактики вирусных инфекционных заболеваний». Как отметил сегодня на онлайн-совещании с руководителями аптечных сетей города заместитель акима столицы Бахтияр Макен, «в аптеках должны быть все лекарства, необходимые для лечения жителей».

«Необходимо контролировать наличие основного ассортимента лекарственных препаратов, следить за тем, чтобы закупка лекарств для аптек осуществлялась своевременно и в достаточном объеме, - подчеркнул он. - Оптовым аптечным организациям поручаем организовать работу по бесперебойной поставке лекарственных средств и медицинских изделий розничным аптечным организациям города Нур-Султан».

В свою очередь директора ОО ЮЛ и ИП «Фармацевтическая ассоциация города Нур-Султан» Гульнара Альмурзина признала, что сейчас есть дефицит некоторых медицинских препаратов.

«Начиная с прошлой недели, горожане полностью скупили противовирусные препараты, антибиотики азитромицинового ряда. Мы провели анализ и составили таблицу, в которой указано 41 наименование лекарственных средств. Было принято решение о подписании меморандума о регламентировании безрецептурных препаратов со стороны госоргана, в котором будет прописано, сколько можно будет отпускать лекарственных препаратов населению. А антибиотики и препараты, отпускающиеся по рецепту, так же, как и прежде, будут отпускаться только по рецепту врача», - сказал она.

По состоянию на 24 июня в городе зарегистрировано 3 484 случая коронавирусной инфекции, выздоровел 2 501 пациент, скончались 38. При этом ежедневно растет количество поступающих пациентов с пневмонией, каждый второй – с вирусной пневмонией, а 90% из них поступают в среднетяжелом и тяжелом состоянии.