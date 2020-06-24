Аким Костанайской области заразился коронавирусом

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram .

«Несмотря на все меры предосторожности, мой тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим я ухожу на самоизоляцию и продолжу работать в дистанционном режиме», - сообщил глава региона.

Он обратился к жителям с просьбой «соблюдать все меры безопасности».

«В очередной раз призываю земляков со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона», - призвал Мухамбетов.

По данным на 24 июня, в Костанайской области зарегистрировано 369 случаев заражения. При этом бессимптомных носителей, которых министерство здравоохранения не включает в общую статистику с 3 июня, в регионе насчитывается 260. За минувшие сутки в области было выявлено 28 новых случаев (11 с симптомами и 17 бессимптомных). Скончались за весь период 3 человека.