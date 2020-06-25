А госпитализируют в стационары до 400 человек с пневмонией и коронавирусом
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Ежесуточно в столице регистрируют 600 пациентов с пневмонией – Кисикова
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Vласть

Ежесуточно в столице Казахстана фиксируется 600 случаев заболевания пневмонией среди граждан, сообщила в четверг в ходе брифинга руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова. При этом, отметила она, ежесуточно в стационары города госпитализируют 350-400 больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

«Количество обращений с пневмониями увеличилось до 600 в сутки, ранее обращений было до 80… Ежедневно в стационары города с КВИ и с пневмониями госпитализируется порядка 350-400 пациентов», - сказала Кисикова, не уточнив при этом, за какой именно период произошло увеличение пациентов с пневмониями в 7,5 раз.

По ее словам, в данный момент количество лиц, находящихся на лечении в инфекционных и провизорных стационарах, увеличилось до 2,5 тысяч. Из них 91% - средней и тяжелой степени тяжести, 9% - тяжелые и крайне тяжелые.

«Только за неделю количество пациентов увеличилось в три раза. В реанимационном отделении находятся 103 пациента, из них с коронавирусной инфекцией – 51, на аппарате ИВЛ – 22 человека», - добавила глава управления общественного здравоохранения.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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