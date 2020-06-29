Ускорить выпуск эпидемиологов и инфекционистов в Казахстане поручил президент

Решить проблему критической нехватки медперсонала можно через привлечение выпускников медвузов в больницы, а также обеспечение ускоренного выпуска эпидемиологов и инфекционистов. Об этом в понедельник в ходе совещания по мерам противодействия нераспространению коронавирусной инфекции сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Следует решить проблему критической нехватки медперсонала. Нужно задействовать выпускников, прошедших интернатуру, обеспечить ускоренный выпуск эпидемиологов и инфекционистов, командировать специалистов из более благополучных в менее благополучные регионы. Следует также изучить возможность привлечения волонтеров», - сказал Токаев.

Вместе с тем, подчеркнул он, крайне важно сохранить мотивацию медиков, обеспечить благоприятные условия труда, а также своевременную ротацию медперсонала.

«Необходимо продолжить стимулирование медиков, находящихся на передовой и взаимодействующих с больными коронавирусом. Нужно усилить контроль над распределением материального стимулирования медиков», - объяснил президент.

Ранее, в апреле, о дефиците эпидемиологов в стране, в частности в Алматы, заявлял Жандарбек Бекшин, будучи еще главным санитарным врачом республики. Он объяснял это тем, что у этих специалистов низкая заработная плата, поэтому эта профессия непривлекательна для молодых людей. Квалификация же имеющихся специалистов нуждается в повышении. Тогда же депутат мажилиса Азат Перуашев говорил, что в стране па протяжении последних 15-ти лет перестали готовить врачей-эпидемиологов, такой специальности больше не существует. В связи с чем он обратился с запросом к премьер-министру страны и попросил восстановить обучение по данному направлению, а также создать специализированный эпидемиологический центр на базе Карагандинской медакадемии.