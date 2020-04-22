Перуашев заявил, что таких специалистов в стране не готовят последние 15 лет
  • 137
Возобновить подготовку врачей-эпидемиологов в Казахстане просит депутат
фото с сайта news kaznmu kz

Тамара Вааль, Vласть

На протяжении последних 15-ти лет в Казахстане перестали готовить врачей-эпидемиологов, такой специальности больше не существует, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Азат Перуашев. В связи с чем он обратился с запросом к премьер-министру страны и попросил восстановить обучение по данному направлению, а также создать специализированный эпидемиологический центр на базе Карагандинской медакадемии.

«Чрезвычайная ситуация выявила ряд острых проблем. Как сообщают обратившиеся в нашу фракцию представители медицинского сообщества, в Казахстане уже полтора десятка лет вообще не ведется подготовка кадровых эпидемиологов. Существовавшие до 2005-2007 годов санитарно-эпидемиологические факультеты медицинских вузов были объединены с лечебными факультетами в факультеты общей медицины. С тех пор специальность «Эпидемиология» исчезла из медвузов, отсутствуют даже квалификационные требования к ней», - сказал Перуашев.

По его словам, такая ситуация сложилась по объективной причине: тогда выпускники факультетов не могли найти работу по специальности, а органы санэпидемслужбы сделали упор на требования госслужбы, а не на специальных компетенциях соискателей. Последние кадровые эпидемиологи остаются в основном в органах контроля качества и безопасности товаров и услуг или выдавлены в частную сферу. А после их ухода на пенсию места займут «организаторы общественного здравоохранения, то есть менеджеры и юристы». Между тем, подчеркнул депутат, профилактика и борьба с эпидемиями требует знаний иного профиля, в том числе вирусологию, иммунологию, биохимию и так далее.

«Поэтому наш оптимизм по поводу низкого уровня пандемии в стране хотя и подтверждается фактами, но пока должен быть крайне осторожным в силу немногочисленного людей, способных профессионально оценивать тенденции эпидемии», - подчеркнул мажилисмен.

Он также напомнил, что сейчас все внимание сконцентрировано на наших медиках, собственным здоровьем «закрывающих подобные бреши, непрофессионализм и злоупотребление местных чиновников от медицины».

«В этой связи просим принять меры по созданию специализированного эпидемиологического центра на базе Карагандинской медакадемии или Западно-Казахстанского медуниверситета, восстановить специальность эпидемиологии в медвузах и выделить дополнительные гранты для абитуриентов в новом учебном году, включая обучение в ведущих зарубежных университетах по программе «Болашак», - попросил Перуашев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Госкомиссия утвердила перечень объектов, которые смогут работать после 20 апреля
Новости
В Павлодаре коронавирус подтвержден у жительницы, не покидавшей пределы города
Новости
В Актобе за продуктами теперь можно выйти один раз в три дня
Новости
Карантинные меры усилили в Шымкенте
Новости
Казахстан приостановил безвизовый режим для иностранцев до 1 ноября
Новости
77 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане