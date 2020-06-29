Плановую медпомощь поручил вернуть Токаев

Пандемия коронавируса в Казахстане будет продолжаться еще долго, поэтому властям необходимо проработать вопрос возврата оказания плановой медицинской помощи отдельным категориям граждан. Об этом в понедельник в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Следует обеспечить доступность плановой медицинской помощи для других больных неинфекционного характера. Судя по всему, COVID-19 в нашей жизни будет присутствовать долгое время. На острый период пандемии была отложена плановая госпитализация, обследование и профилактика больных по другим заболеваниям, однако это может негативно сказаться в последующем на общем здоровье населения», - сказал Токаев.

В этой связи, по его словам, властям предстоит выработать меры по безопасному оказанию плановой онкологической, кардиологической, пульмонологической и другой медицинской помощи в новых условиях.

«Здесь важно активизировать возможности использования телемедицины, дистанционного консультирования, своевременной доставки лекарств и проведения необходимых обследований», - подчеркнул президент.