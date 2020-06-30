Как пандемия меняет медиа?

Vласть продолжает серию онлайн-встреч по деловым и общественным темам. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook независимые журналисты и представители СМИ обсудят, как изменилась работа медиа из-за пандемии коронавируса.

Большие изменения, которые происходят на сегодняшний день фактически во всех сферах, не обошли стороной и медиа и ставят перед журналистикой совершенно иные вызовы и проблемы. В условиях пандемии потребность в достоверной информации увеличилась в разы, а ее получение усложнено рисками заражения и попытками государств представить менее реалистичную картину ситуации. Рост заболеваемости привел к перестройке в управлении процессами, а необходимость в удаленной работе изменила динамику взаимодействий внутри редакций. Кроме того, на фоне общего кризиса и неопределенности еще острее стал вопрос об устойчивости медиа с точки зрения бизнеса.

В четверг, 2 июля, в 11:00 Vласть проведет очередную онлайн-встречу, на которой представители медиа и независимые журналисты обсудят то, как пандемия отразилась на деятельности СМИ, что изменилось в работе редакций, как сместился фокус внимания аудитории, а также сценарии будущего для журналистики?

Во встрече примут участие:

Катерина Фомина, главный редактор русскоязычной Coda Story.

Бектур Искендер, со-основатель Kloop.kg

Лукпан Ахмедьяров, главный редактор «Уральской недели»

Джамиля Маричева, независимый журналист

Модерирует встречу генеральный директор Vласти Вячеслав Абрамов.

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись лекции будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.