Горздрав Алматы ищет врачей и медперсонал в инфекционные больницы

Глава управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сообщил, что в инфекционные и провизорные стационары требуются врачи, средний и младший медперсонал, а в лаборатории – специалисты. Также нужны волонтеры для информационно-разъяснительной работы.

«К сожалению, пандемия приняла затяжной характер. Вот уже четвертый месяц мои коллеги, находясь на передовой, ведут круглосуточную борьбу с пандемией. Несмотря на предпринимаемые усилия, ситуация требует от нас мобилизации дополнительных сил, организации дополнительных стационаров, усиления службы ПМСП. В связи с чем существует необходимость в формировании дополнительного кадрового состава для обеспечения текущей и будущей потребности в медперсонале», - написал Надыров в Facebook.

Он сообщил, что в настоящий момент требуются врачи, средний и младший медперсонал для работы в инфекционных и провизорных стационарах, а также специалисты для работы в лабораториях и волонтеры.

«Мы призываем медицинских работников помочь в борьбе против пандемии», - заявил Надыров.

В информации, опубликованной у него на странице, указывается, что персонал требуется как на стационарном, так и на амбулаторном уровне. Врачи и медперсонал на стационарном уровне будут обеспечены жильем и питанием, им обеспечат развозку из дома на работу и обратно, а оплата труда будет «ежемесячно за фактически отработанное время по тарифной ставке, также предусмотрена надбавка». Для врачей и медперсонала на амбулаторном уровне – «оплата труда ежемесячно за фактически отработанное время по тарифной ставке» и надбавка к зарплате.

Работа волонтеров будет в call-центре, они будут заниматься информационно-разъяснительной работой.

«Для всех привлекаемых специалистов предусмотрены курсы переподготовки и инструктаж по мерам соблюдения инфекционной безопасности. А также полное обеспечение средствами индивидуальной защиты», - обещают в управлении.