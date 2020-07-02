В мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса – ВОЗ

На данный момент во всем мире ведется разработка 141 вакцины от COVID-19, некоторых ученых могут отделять считанные месяцы от успеха. Об этом, как сообщает ТАСС , говорится в статье генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса в газете The Washington Post.

Он отметил, что разработка вакцины началась сразу после того, как информация о вирусе появилась в сети.

«Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеры (среди разработчиков – V) могут быть в месяцах от успеха. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это», - сказал Гебрейесус.

По его мнению, пандемия коронавируса показала, как международное сообщество нуждается в сотрудничестве для решения кризиса здравоохранения.

«Мы не только далеки от ликвидации рисков, которые представляет этот коварный вирус, но большинство людей по-прежнему подвержены инфекции», - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус обеспокоен, что мир остается крайне незащищенным перед будущими угрозами в сфере здравоохранения, так как идет борьба с менее заметной пандемией устойчивости к противомикробным препаратам.

Среди стран, которые ведут разработку вакцины от коронавируса, США, Россия, Австралия, Китай, Германия. В США намерены создать вакцину уже к январю 2021 года. Накануне сообщалось, что управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов одобрило для клинических испытаний четыре варианта вакцины от коронавируса, еще шесть находятся в стадии рассмотрения. В России к сентябрю намерены уже начать производство вакцины.

По поручению Касым-Жомарта Токаева, власти Казахстана проработают вопрос заключения предварительных контрактов на закуп вакцины со странами-разработчиками.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в Казахстане планируется начать в сентябре. При этом в стране разрабатывается пять видов вакцин от коронавирусной инфекции, одну из которых Всемирная организация здравоохранения уже включила в свой список. Ее доклинические испытания началисб 15 мая.