Минздрав закупил 807 машин скорой помощи

Министерство здравоохранения закупило на средства республиканского бюджета 807 машин скорой помощи, первая партия поступит в столицу и Северо-Казахстанскую область уже в этом месяце, сообщил глава ведомства Алексей Цой на брифинге в службе центральных коммуникаций.

«На уровне службы скорой медицинской помощи покрытие нехватки автотранспорта для скорой помощи в краткосрочной перспективе решается совместно с акиматами за счет средств резервов немедицинских организаций. Из республиканского бюджета уже закуплено и ожидается поставка 807 машин скорой помощи. Из них первая партия машин поступит в июле в столице – 14, в СКО – 18 машин», - сказал Цой.

Что касается кадрового дефицита, то для решения этого вопроса, по словам министра, «привлечены выпускники медколледжей – это 112 человек».

«Местным исполнительным органам внесено предложение дополнительно организовать корона-такси из различных ресурсов. Ежедневно в смену в стране работают 1400 выездных бригад, среднесуточное количество выездов превысило 30 тыс. за последние 2 недели, что в два раза превышает обычную нагрузку», - отметил Цо й.