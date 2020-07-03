628 человек умерли в Казахстане в июне от пневмонии

В июне в Казахстане от пневмонии скончались 628 человек, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. Она также объяснила, почему ПЦР-тестирование зачастую не показывает положительный результат на коронаврус у заболевших пневмонией, и сообщила, что сейчас медики пытаются выяснить, чем обусловлен рост заболеваемости в июне.

«Смертность по итогам шести месяцев 2019 и 2020 годов не изменилась – 1780 случаев и 1772 соответственно. При этом мы отмечаем, что в июне текущего года рост смертности от пневмоний вырос и составил 628 человек. Заболеваемость от пневмоний за полгода 2020 года в сравнении с 2019 годом выросла на 55% и, действительно, в июне отмечается рост в 4 раза», - сказала Есмагамбетова.

Она объяснила, что при ПЦР-исследовании на коронавирус больных пневмоний результат «бывает отрицательным», потому что «коронавирус с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути, и тогда ЦПР-тест не всегда показывает (положительный – V) результат». Поэтому, по ее словам, в клинический протокол внесены изменения, и больных пневмонией лечат по тому же алгоритму, что и больных COVID-19.

«Для того, чтобы выяснить причину роста пневмоний и самое главное – какими возбудителями вызваны эти пневмонии, на базе референс-лаборатории Национального центра общественного здравоохранения проводятся исследования. Результаты этих исследований нам позволят определить природу пневмоний, рост которых мы на сегодня видим в Казахстане», - также проинформировала Есмагамбетова.