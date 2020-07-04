Также в организации не уверены во второй волне COVID-19
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В ВОЗ назвали «обнадеживающий» препарат для лечения коронавируса
ФОТО REUTERS

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан считает, что единственный обнадеживающий препарат против COVID-19 – это «Ремдесивир», пишет «Коммерсантъ».

«Ремдесивир» был разработан при борьбе с лихорадкой Эбола, но его эффективность против заболевания не была доказана. Однако его применяют для лечения SARS и MERS.

«На данный момент, кроме «Ремдесивира», который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нету других обнадеживающих противовирусных лекарств»,- сказала Сваминатан на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

По ее словам, пациенты с коронавирусом, которые принимали лекарство, поправлялись быстрее тех, кто не использовал его (11 дней против 15-ти).

Ранее СМИ сообщили, что США выкупили у калифорнийской фармкомпании Gilead Sciences запасы «Ремдесивира» на три месяца вперед, для Европы лекарства не осталось.

Между тем в ВОЗ допустили, что второй волны COVID-19 может не быть.

«Уверенности в том, что придет вторая волна, нет»,- сказал журналистам директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он считает, что новый рост числа заразившихся в разных странах следует рассматривать не как вторую волну, а как новый пик из-за того, что ранее вирус был подавлен не до конца. Предположения же о новой волне вируса Райан назвал спекуляциями.

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