В ВОЗ назвали «обнадеживающий» препарат для лечения коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации
здравоохранения Сумия Сваминатан считает, что единственный обнадеживающий препарат
против COVID-19 – это «Ремдесивир», пишет «Коммерсантъ».
«Ремдесивир» был разработан при борьбе с лихорадкой Эбола, но его эффективность против заболевания не была доказана. Однако его применяют для лечения SARS и MERS.
«На данный момент, кроме «Ремдесивира», который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нету других обнадеживающих противовирусных лекарств»,- сказала Сваминатан на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
По ее словам, пациенты с коронавирусом, которые принимали лекарство, поправлялись быстрее тех, кто не использовал его (11 дней против 15-ти).
Ранее СМИ сообщили, что США выкупили у калифорнийской фармкомпании Gilead Sciences запасы «Ремдесивира» на три месяца вперед, для Европы лекарства не осталось.
Между тем в ВОЗ допустили, что второй волны COVID-19 может не быть.
«Уверенности в том, что придет вторая волна, нет»,- сказал журналистам директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Он считает, что новый рост числа заразившихся в разных странах следует рассматривать не как вторую волну, а как новый пик из-за того, что ранее вирус был подавлен не до конца. Предположения же о новой волне вируса Райан назвал спекуляциями.