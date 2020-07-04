Российский сатирический сайт «Панорама» заблокировали в Казахстане

В Казахстане поздно вечером в пятницу стал недоступен российский сатирический сайт «Панорама» , который известен тем, что придумывает новости.

Накануне на сайте появилась «новость» о том, что в Казахстане начнут работать над вакциной от коронавируса, основой для которой станет кровь Нурсултана Назарбаева, выздоровевшего от COVID-19. Информация широко разошлась в соцсетях.

К вечеру официальные телеграм-каналы госкомиссии и различных ведомств распространили сообщение о том, что новость о разработке вакцины, основанной на крови бывшего президента страны, является фейком. Спустя еще несколько часов сайт «Панорама» стал недоступен на территории страны.

«Панорама» - сатирический ресурс, неоднократно российские политики и общественные деятели распространяли его «новости», выдавая за настоящие. Сайт периодически пишет о Казахстане, как и о других странах, но блокировке его до этого не подвергали.

В настоящее время сайт доступен в Казахстане только через VPN.