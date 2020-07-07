23 российских медика будут помогать Алматы в борьбе с коронавирусом

Московская бригада врачей будет задействована в борьбе с COVID-19 на базе стационаров Алматы, сообщает пресс-служба акимата города.

«На аппаратном совещании аким Алматы Бакытжан Сагинтаев представил членам комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции главу бригады московских специалистов заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Токарева, прибывших в город накануне в рамках договоренностей мэров двух мегаполисов. В настоящее время осуществляется проект сотрудничества по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Данный проект координируется со стороны акимата Алматы заместителем акима Ержаном Бабакумаровым и со стороны правительства Москвы заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой», - сообщили в акимате.

По данным пресс-службы, прибывшие в Алматы инфекционисты, эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также эксперты в области здравоохранения будут оказывать консультативную и методическую помощь. Всего в Алматы прибыли 23 специалиста. Их разделят на лечебные группы.

«3-4 группы на базе медицинских организаций Алматы будут задействованы в работе по маршрутизации и лечении тяжелых больных. Дополнительно 2-3 группы будут работать по вопросам оказания медицинских услуг лицам с COVID-19, от бессимптомных до симптомных разной степени заболевания. Также группа специалистов будет работать по вопросам организации лабораторных исследований», - пояснили в акимате.

Власти города считают, что это «позволит усилить принимаемые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Накануне в столицу спецрейсом МЧС прибыла группа врачей министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России для помощи казахстанским медикам в борьбе с коронавирусом. Как сообщили в МИД РК, в группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений. Российские специалисты будут оказывать консультационное и практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией.