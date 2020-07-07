На период карантина работа общественного транспорта Алматы сокращена на час – акимат

«На период карантина работа общественного транспорта ограничена на 1 час – это с 6 утра до 22:00 часов. Если раньше общественный транспорт работал до 23:00, сейчас в рабочие дни общественный транспорт будет работать до 22:00, по графику выходного дня. Данное решение было принято главным санитарным врачом, а также комиссией штаба», - сказал Адилов.

Он также напомнил, что «в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в выходные дни полностью общественный транспорт будет приостанавливаться, включая метрополитен». Дезинфекция автобусов, по словам Адилова, «будет планомерно по графику проводиться при каждом кругорейсе на конечных остановках».

Отвечая на вопрос о том, как власти намерены решать проблему переполненности автобусов в период эпидемии, глава управления заявил: «В каждом автобусе у нас стоят видеокамеры. Сейчас мы хотим понять, в какой период идет скопление, чтобы в этот период времени дополнить 1-2 график выходов на тот или иной маршрут». По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается с транспортным холдингом Алматы.

Между тем в социальных сетях сегодня сообщалось, что количество автобусов на маршрутах сократилось на 20%. Ранее сообщалось, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы на время карантина заполняемость общественного транспорта города будет 50%.