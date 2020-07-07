В Казахстане принят новый кодекс о здоровье народа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», сообщается на сайте Акорды.

17 июня кодекс был принят парламентом.

Как сообщалось ранее, учитывая сомнения в возможности отказа от обязательных прививок, которые высказывались в процессе обсуждения проекта кодекса, депутаты сената посчитали необходимым подтвердить право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения, добавив «к праву граждан на дачу информированного согласия или отказа на проведение медицинского вмешательств фразу: «в том числе профилактических прививок». Кроме того, в Уголовном кодексе оставили нарушение медицинскими работниками порядка проведения клинических исследований, применение новых методов средств профилактики, диагностики лечения и медреабилитации только при условии, если оно повлекло тяжкие последствия либо совершено должностным лицом. Одновременно в адмкодекс перенесли такие же деяния, если они не повлекли тяжких последствий и не совершены должностным лицом.

Также внесена норма, которая устанавливает, что для возбуждения уголовного дела по врачебным правонарушениям к заявлению необходимо будет приложить соответствующие акты проверок и ревизий, проведенные уполномоченным госорганом.

Более подробно в новых нормах Кодекса можно прочитать здесь:

Прививки в Казахстане не будут обязательными – родителям дадут право отказа