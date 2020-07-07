Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в прошлом отрицал серьезность коронавируса, подтвердил, что после анализов у него обнаружен Covid-19. Он был вынужден сделать тест - уже в четвертый раз за последние месяцы - после того, как у него поднялась температура, пишет Русская служба BBC .

Вместе с тем, он заявил, что чувствует себя хорошо и испытывает только симптомы в мягкой форме. Президент рассказал, что его здоровье ухудшилось в воскресенье.

В субботу 65-летний Болсонару опубликовал свою фотографию во время встречи с послом США, где он был без маски. Ранее президент сообщил, что врачи проверили его легкие - и не нашли отклонений от нормы. Болсонару не раз говорил, что Covid-19 - всего лишь легкая простуда.

Он также отказывался соблюдать меры соцального дистанцирования и носить маску. На одном из митингов журналисты видели, как он кашлял, не прикрывая рта, а в другом случае - чихал в ладонь и тут же здоровался за руку с пожилой женщиной.

Бразилия - вторая в мире страна по числу заболевших и умерших от коронавируса. Заразившихся здесь более 1,6 млн, а скончались более 65 тыс. человек.