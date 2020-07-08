О первых признаках стабилизации ситуации с коронавирусом заявил Токаев

Новые карантинные меры позволили несколько стабилизировать ситуацию в Казахстане, однако расслабляться еще рано, заявил в среду вечером в ходе обращения к нации президент Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что в стране продолжают разворачивать дополнительные койки, закупать лекарства и ПЦР-анализаторы, аппараты ИВЛ и другое.

«С самого начала пандемии мы сразу же приняли решительные и жесткие меры, чтобы ограничить ее распространение в нашей стране. Это позволило нам спасти многие жизни. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией», - заявил Токаев.

Именно поэтому, по его словам, госкомиссией принято решение о введении двухнедельного карантина по всей стране.

«Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией», - подчеркнул президент.

По его заверениям, государство принимает все меры для стабилизации ситуации. В частности, укрепляется первичная медицинская помощь – сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплекса медицинских услуг населению на дому, а до конца июля их доведут до 3,5 тысяч. Кроме того, начата работа по увеличению мест в больницах.

«С момента моего поручения количество коек для больных коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч. Активно вовлечены в эту работу и военные медики. Благодаря ресурсам вооруженных сил развернуто более 500 коек. В места особых вспышек передислоцируются полевые госпитали. Идет привлечение и интенсивная переподготовка медиков в запасе», - рассказал Токаев.

Для повышения доступа к тестированию, по его словам, дооснащаются действующие лаборатории – дополнительно закупается 20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР тестирования, в том числе и сельского населения, что позволит увеличить количество тестов до 40 тысяч в сутки.

Он также напомнил, Казахстан упростил процедуры сертификации, регистрации и ввоза лекарств.

«Правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению населения всеми необходимыми препаратами. Для стационаров уже закуплены лекарства для лечения около 30 тыс. госпитализированных. Это на 70% выше текущей потребности при наличии около 18 тыс. госпитализированных. Работа продолжается», - подчеркнул глава государства, также заверив, что в ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена в целом.

«В целом, на закуп лекарственных препаратов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150 млрд. тенге. Расходование средств будет на особом контроле», - проинформировал Токаев, отметив, что сейчас крайне важно не допускать паники в обществе.