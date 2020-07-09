В будни будут работать только летние площадки
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В Шымкенте запретили работу объектов общественного питания в зданиях
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

Постановлением главного санитарного врача Шымкента в городе усилены карантинные меры. Кафе и ресторанам в зданиях запретили работу, будут функционировать только летние площадки, и то – в будни и с ограничением по времени.

В документе говорится, что ограничена работа всех продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома в будни с 10:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 18:00.

Вместе с тем устанавливается запрет на работу объектов общественного питания, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, бары, столовые, кофейни, кулинарии). Исключение составляют только те, кто работает на доставку или на вынос, но при этом они будут работать в будни и выходные с 9:00 до 21:00. Разрешено работать в будни только летним площадкам – с 9:00 до 21:00, а в выходные им работать запрещено.

Кроме этого, в медицинских организациях, в медико-социальных учреждениях для пожилых лиц и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей-инвалидов интернатного типа вводится карантин.

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