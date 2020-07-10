Сейчас к перспективным относятся 17 вакцин
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В России в производство запустят несколько вакцин от коронавируса
Фото Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ожидает, что в стране до промышленного производства дойдет как минимум 3-4 вакцины от коронавируса из 17-ти, которые сейчас относятся к перспективным, пишет газета «Коммерсантъ».

«Те, которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, над ними более углубленно ведется работа. Думаю, что до промышленного производства дойдет, конечно, чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории РФ»,- сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

В России ожидают, что к середине июля закончатся доклинические испытания вакцины, а клинические испытания, при оптимистичном прогнозе, должны начаться в конце августа – начале сентября. И только к концу года может быть понятно, эффективна ли эта вакцина. При этом нынешние мощности позволят поставлять около 5-6 млн доз вакцины в месяц, и изначально они будут распространяться на российском рынке. Но заявки от международных партнеров на поставку вакцины уже поступают, и «по мере увеличения объемов производства и удовлетворения российского рынка», производитель будет открыт для поставок вакцины за рубеж.

Всемирная организация здравоохранения считает, что если работающая формула будет найдена в этом году, то получить вакцину в достаточном количестве для уязвимого населения страны смогут не раньше 2021 года.

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