Президент раскритиковал реализацию программы «Дорожная карта занятости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в пятницу на расширенном заседании правительства, выразил обеспокоенность ситуацией с трудоустройством граждан и поддержкой отечественных производителей. Он заявил, что большинство проектов «Дорожной карты занятости» в основном ориентированы на ремонтные работы.

«Мы приняли «Дорожную карту занятости». На ее реализацию мы выделили 1 трлн тенге. Однако вместо запланированных 255 тыс. человек было занято всего около 150 тыс. человек. Большинство проектов в основном ориентированы на ремонтные работы», - констатировал президент.

Он отметил, что только 6% проектов обеспечивают постоянную работу, и выразил в связи с этим беспокойство.

«Правительство вместе с акимами должно срочно начать создавать постоянные рабочие места», - подчеркнул президент.

Также глава государства недоволен поддержкой отечественных производителей.

«Поддержка отечественных производителей является ключевым элементом антикризисных действий государства. В каждом регионе данный вопрос должен быть персонально закреплен за заместителем акима. А что на практике? Нет единой системы планирования, отчетности и учета, жесткой ответственности госорганов и генподрядчиков. Работа региональных комиссий по местному содержанию зачастую ведется «для галочки», - заявил он.

Он напомнил, что в рамках инфраструктурных госпрограмм акимы и министры взяли обязательства по 90%-ной доле местного содержания, ежегодный объем финансирования этих госпрограмм составляет около 2,8 трлн тенге.

«То есть 2,5 трлн тенге должны влиться в нашу экономику», - отметил Токаев.

Между тем по информации премьер-министра Аскара Мамина, в рамках реализации «Дорожной карты занятости» и государственных программ мерами по формированию занятости охвачено более 1,2 млн граждан. По новой «Дорожной карте занятости» начата реализация более 6,1 тыс. из 6,5 тыс. проектов, трудоустроено 146 тыс. человек, ведется строительство и реконструкция 5,5 тыс. км республиканских и 4 тыс. км местных дорог. За 6 месяцев реконструировано 800 км сетей водоснабжения и водоотведения, реализуется 21 проект по газификации регионов на сумму 13,7 млрд тг.

Помимо этого, в рамках карты индустриализации в этом году будет реализовано 160 проектов в топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, металлургии, химической и легкой промышленности, строительной индустрии, машиностроении и фармацевтике на сумму 1,1 трлн тенге, пообещал Мамин.