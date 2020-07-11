США решили ввести 25%-ные пошлины на товары из Франции на $1,3 млрд

В Вашингтоне считают, что цифровой налог несправедливо ущемляет сферу деятельности американских компаний, занимающихся цифровыми технологиями.

Новые пошлины, как ожидаются вступят в силу с 6 января 2021 года. За эти 180 дней могут быть проведены двусторонние переговоры, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса, но также Вашингтон оставил за собой право начать применять пошлины раньше, чем через 180 дней, если это будет необходимо. В список товаров, которые администрация Трампа готова обложить пошлинами, попали различные наименования косметической продукции, а также сумки.



В июле 2019 года парламент Франции принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. В Париже решили, что сбор в размере 3% будет взиматься с местной выручки технологических гигантов, у которых она превышает 25 млн евро во Франции и 750 млн евро во всем мире. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. В начале декабря администрация Трампа допустила введение в начале этого года пошлин по ставке до 100% на товары из Франции на сумму $2,4 млрд. В списке были 63 позиции, в том числе продукты питания, косметика и алкоголь. Но в январе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж и Вашингтон установили «общие рамки» относительно цифрового налога, но при этом сторонам еще предстоит достигнуть урегулирования отдельных пунктов, которые касаются налогообложения. Тогда сообщалось, что Франция отложит сбор цифрового налога до декабря 2020 года, а США в ответ откажутся от введения санкционных пошлин.