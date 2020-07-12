​Заразность коронавируса увеличилась на 31% в результате очередной мутации в Гонконге

Мутация коронавируса, произошедшая недавно в Гонконге, повысила его заразность на 31%. Теперь после контакта с заболевшим инфицированными могут оказаться сразу четыре человека. Китайские медэксперты полагают, что причиной усиления коронавируса послужил отказ от мер социальной дистанции, сообщает South China Morning Post .

«Международное исследование показало, что мутация ДНК в наиболее широко распространенном штамме вируса сделало его на 31% более заразным. Если в марте число заражаемых людей одним заболевшим выросло с 2,5 до 3, то сейчас оно увеличилось до 4. Но нет свидетельств, что вирус стал более смертельным», - пишет в своей статье декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Льюнг, выдержку из которой приводит агентство Тасс.

Как заявили представители министерства здравоохранения, развивающаяся сейчас третья волна коронавируса в Гонконге является наиболее серьезной. В ходе нее заболел уже 61 человек, что было подтверждено положительными результатами тестов. В субботу симптомы коронавируса стали проявляться у 16 человек из 28 подтвержденных случаев, еще 33 человека ждут подтверждения диагноза. Всего в Гонконге заболел 1431 человек, семь из них скончались.

Медэксперты убеждены, что новая волна заболеваемости почти наверняка связана со снятием мер сохранения социальной дистанции, так как вспышка инфекции в городе случилась в районах вокруг двух ресторанов и одного дома престарелых. В настоящее время в городе проводят от 4 до 5 тыс. тестов в день. Чтобы остановить новую вспышку заболеваемости ученые советуют восстановить ограничения в местах общественного питания.