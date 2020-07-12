​Заразность коронавируса увеличилась на 31% в результате очередной мутации в Гонконге

Мутация коронавируса, произошедшая недавно в Гонконге, повысила его заразность на 31%. Теперь после контакта с заболевшим инфицированными могут оказаться сразу четыре человека. Китайские медэксперты полагают, что причиной усиления коронавируса послужил отказ от мер социальной дистанции, сообщает South China Morning Post.
«Международное исследование показало, что мутация ДНК в наиболее широко распространенном штамме вируса сделало его на 31% более заразным. Если в марте число заражаемых людей одним заболевшим выросло с 2,5 до 3, то сейчас оно увеличилось до 4. Но нет свидетельств, что вирус стал более смертельным», - пишет в своей статье декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Льюнг, выдержку из которой приводит агентство Тасс.
Как заявили представители министерства здравоохранения, развивающаяся сейчас третья волна коронавируса в Гонконге является наиболее серьезной. В ходе нее заболел уже 61 человек, что было подтверждено положительными результатами тестов. В субботу симптомы коронавируса стали проявляться у 16 человек из 28 подтвержденных случаев, еще 33 человека ждут подтверждения диагноза. Всего в Гонконге заболел 1431 человек, семь из них скончались.
Медэксперты убеждены, что новая волна заболеваемости почти наверняка связана со снятием мер сохранения социальной дистанции, так как вспышка инфекции в городе случилась в районах вокруг двух ресторанов и одного дома престарелых. В настоящее время в городе проводят от 4 до 5 тыс. тестов в день. Чтобы остановить новую вспышку заболеваемости ученые советуют восстановить ограничения в местах общественного питания.