Южная Корея ввела для казахстанцев требование о наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус

Данное требование касается граждан четырех стран: Бангладеш, Пакистан, Казахстан и Кыргызстан. Они обязаны предоставлять медицинские справки, подтверждающие, что по результатам ПЦР-тестирования у них отрицательный результат на COVID-19. При этом справки должны быть выданы больницами и лабораториями, определенными посольствами Южной Кореи, в течение 48 часов до отъезда. Однако даже те, у кого отрицательный тест на коронавирус, все равно должны будут пройти двухнедельный карантин по прилету. Южная Корея ввела обязательный 14-дневный карантин для всех путешественников, включая своих граждан, прибывших из-за границы, с 1 апреля.

Также Южная Корея ограничила количество пассажиров на рейсах из стран с высоким риском заражения – не более 60% от вместимости самолета. По словам представителей органов здравоохранения республики, те, кто отправляется в страны с крупными вспышками коронавируса, столкнутся со строгими процедурами въезда при возвращении в Южную Корею.

Издание отмечает, что строгие карантинные правила в отношении прибывающих из Пакистана и Бангладеш уже действуют. Южная Корея начала приостанавливать выдачу виз и незапланированных рейсов из двух стран с 23 июня. В воскресенье старна заявила, что внимательно следит за ситуацией еще в 11 странах.

В начале мая Южная Корея ослабила ограничения, но неуклонный рост числа завозных случаев, а также случаев заражения в религиозных учреждениях, вынудил власти вернуться к усилению карантинных мер. По данным на воскресенье, на долю ввозных случаев приходилось примерно 13% от общего числа случаев заражения COVID-19. За июль уже зарегистрировано 245 ввозных случаев, тогда как за июнь их было зарегистрировано 323 случая.