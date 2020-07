Производство вакцины от COVID-19 в США планируют начать к концу лета

«Когда в буквальном смысле материалы для вакцины будут в производстве – вероятно, это через четыре-шесть недель, но мы будем активно заниматься производством к концу лета», - сказал собеседник, добавив, что администрация президента США уже работает с компаниями по оснащению производственных мощностей и приобретению сырья.

По словам источника, клинические испытания препаратов могут дать результаты в течение нескольких недель, что позволит производить сотни тысяч доз к осени.

Администрация Трампа до сих пор финансировала разработку четырех вакцин против COVID-19 в рамках программы Operation Warp Speed, которая нацелена на производство 300 млн доз вакцин к январю 2021 года. Правительство США предоставило гранты на сумму от нескольких сотен миллионов долларов США до более чем $1 млрд компаниям Johnson & Johnson, Moderna Inc, AstraZeneca Plc и Novovax Inc. Ранее в этом месяце также подписан контракт на $450 млн с Regeneron Pharmaceuticals Inc, чтобы помочь с поставками лекарств для пациентов, которые больны коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 3,36 млн человек, скончались порядка 135,6 тыс.