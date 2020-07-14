Карантин в Казахстане продлен до 2 августа, сообщил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели с 20 июля по 2 августа», - завил Мамин, отметив, что в данный момент идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер, и «рост заболеваемости стабилизируется».

Он также подчеркнул, что гражданам необходимо строго придерживаться карантинных требований, а Минздраву, акиматам и другим госорганам – реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина.

Глава правительства заверил, что в стране имеется необходимый запас лекарственных препаратов, который «постоянно пополняется».

«Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам», - в этой связи поручил он.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что из-за эпидситуации карантин в Казахстане будет продлен еще на две недели до конца июля. Он подчеркнул, что «для защиты здоровья наших граждан основным требованием карантина является строгое соблюдение самоизоляции». По его словам, «сейчас есть первые признаки того, что ситуация начинает улучшаться», поэтому «следующие две недели важны для полной стабилизации ситуации».