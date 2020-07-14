Принцип назначения соцвыплаты в 42 500 тенге будет тот же, что и в период режима ЧП – Нурымбетов

Принцип назначения соцвыплаты в 42 500 тенге будет тот же, что и в период режима чрезвычайного положения весной, сообщил на брифинге министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. А заявки на назначение соцвыплаты уже начнут принимать в эту пятницу.

«На этот раз принцип выплаты будет тот же, что применялся в период чрезвычайного положения. Месячная выплата 42 500 будет осуществлена лицам, которые работали и потеряли доходы и заработки в связи с ограничениями, которые введены в связи с коронавирусом. Это наемные работники, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. На этот раз социальная выплата будет за один месяц в размере 42 500», - сказал Нурымбетов.

В этот раз оператором также выступит государственный фонд социального страхования, уточнил министр.

«Мы недавно только говорил о финансовом положении данного фонда. Действительно, его возможности уже ограничены. Но сегодня было пожелание население и решение политическое было принято. Поэтом в ближайшую неделю правительство с национальным банком решат вопрос финансового обеспечения этого фонда. За это время в предстоящие двое суток мы завершим разработку соответствующих правил, согласование с государственными органами и регистрацию в министерстве юстиции. Одновременно с министерством цифрового развития приведем в соответствие информационную систему с новыми правилами. Приложим все усилия за эти дни, чтобы в пятницу (17 июля – V) все порталы для приема заявок были открыты. А с понедельника, с 20 июля, мы начнем процедуры назначения этих социальных выплат. Поэтому заявки начнем принимать с пятницы», - пообещал глава ведомства.

Министр также сообщил, что правила назначения соцвыплаты дорабатываются, «по отдельным вопросам» еще ведутся консультации. Нурымбетов пообещал, что выйдет на брифинг в четверг, 16 июля, и разъяснит окончательный вариант правил.

«Основные принципы, изменения, которые мы планируем внести. Наемные работники. Учитываем следующие обстоятельства: многие предприятия продолжают работать, в отличие от режима ЧП. В каждом регионе решениями главных санитарных врачей принимаются разные ограничения. С 1 апреля многие предприятия, организации, особенно в сферах, подверженных рискам, освобождены от пенсионных и соцотчислений. Сегодня руководствоваться этими отчислениями невозможно. По новым правилам для наемных работников мы предъявлять требования о наличии соцотчислений и пенсионных не буде», - отметил Нурымбетов.

Также он назвал «существенным изменением», что в этот раз за наемных работников подавал заявление только работодатель.

«Он будет нести ответственность за достоверность сведений. Работник сможет проверить статус, подал ли работодатель и на какой стадии заявление. Эту ответственность положим на работодателя и проверим работает предприятие или нет, это единственное», - добавил министр труда и соцзащиты населения.

«Второе. Для индивидуальных предпринимателей. Они также будут подавать заявки. Учитывая ситуацию с ЕНПФ и соцотчислениями, мы не будем предъявлять эти требования. Никаких требований, на уровне районного, городского штаба представители НПП подтвердят – прекращена работа или нет. Также будут сверяться со сведениями органами госдоходв в случае продолжения деятельности», - продолжил он, отметив, что «в прошлый раз порядка 40 тыс. предпринимателей продолжали работать, а выплату получили».

Что касается самозанятых, то в этот раз ведомство не будет «идти по пути неформально самозанятых». Как заверил Нурымбетов, «никто платить ЕСП не будет».

«Мы будем ориентироваться на тот платеж, который они сделали во время ЧП. Если он регулярный плательщик ЕСП, к ним вообще вопросов не будет», - заявил он.

Обращаться за назначением соцвыплаты казахстанцы могут на те же ресурсы, которые действовали весной. Министр труда и соцзащиты заверил, что «они будут действовать с пятницы». Помимо этого, порталы для обращений создают Kaspi Bank и «Народный банк».

Вместе с тем министр не стал прогнозировать, сколько казахстанцев в этот раз получат социальные выплаты.

«Хотел бы воздержаться от прогнозов. В прошлый раз со всем прогнозами ожидали до 3 млн человек – получилось в 1,5 раза больше: 4 млн 608 тыс. человек», - сказал Нурымбетов.