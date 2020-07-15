​Spotify стал официально доступен казахстанским пользователям

Музыкальный стриминговый сервис Spotify стал официально доступен для пользователей из Казахстана. Стоимость индивидуальной подписки – минимальная цена за пользование сервисом с более 50 млн. треков – составляет $4,99.

Начало работы Spotify в Казахстане связано с выходом на рынок России. Доступ к сервису также появится в Молдавии, Беларуси, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. В общей сложности сервис теперь будет доступен для более чем 90 стран.

По словам вице-президента Spotify по развитию новых рынков Густава Гилленхаммера, которые приводит агентство ТАСС, запуск сервиса в новых странах откроет доступ к нему еще для 250 млн человек, в то время как сейчас им пользуется порядка 286 млн.

Spotify основали в 2006 году шведы Даниель Эк и Мартин Лорентсон, первый запуск состоялся в 2008 году. В 2018 году компания провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с оценкой в $23,5 млрд. Сейчас капитализация компании превышает $48 млрд.

Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано еще в 2014 году. С тех пор в СМИ неоднократно назывались различные сроки официального запуска сервиса в России. В январе 2020 года пользователи приложения на Android заметили появление региональных цен на подписку: 169 рублей - за обычную, 269 рублей - за семейную. Во вторник, 14 июля, приложение стало появляться у некоторых пользователей в магазинах Google и Apple.