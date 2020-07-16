В Шымкенте закрыли дневной стационар для больных пневмонией в спорткомплексе

В Шымкенте в связи с сокращением количества горожан, обращающихся за медицинской помощью, закрыли дневной стационар в легкоатлетическом манеже, сообщае т пресс-служба акимата города.

«Ранее в Шымкенте наблюдался резкий рост количества больных ОРВИ и пневмонией, вследствие чего пришлось переоборудовать легкоатлетический манеж в провизорный стационар. В первые несколько дней после открытия в дневном стационаре проходили лечение от 500 до 700 жителей. В течение последних пяти дней посещаемость снизилась до 25 человек в день, то есть ежедневно стационар посещали от двух до трех пациентов с каждой поликлиники», - пояснили в акимате.

Здесь также отметили, что «в связи с открытием дополнительных коек в дневных стационарах при поликлиниках потребность оказания помощи в спортивном комплексе снизилась», поэтому работу дневного стационара решили приостановить.

«Акиматом города Шымкент было принято решение закрыть дневной стационар при манеже на консервацию и дезинфекционную обработку, направив часть оборудований в стационары при поликлиниках, где врачи будут принимать пациентов на своих местах. В дневных стационарах города по мере необходимости увеличивают количество койко-мест», - заявили в пресс-службе.

Стационар был рассчитан на 360 мест для больных с диагнозами ОРВИ и пневмонией. В день согласно с 8 утра до 8 вечера здесь оказывали медицинскую помощь от 40 до 56 медицинских сотрудников со всех поликлиник города.

Об открытии этого стационара для больных пневмонией акимат сообщал 30 июня. На тот момент заболеваемость пневмонией увеличилась в 5,8 раза, ОРВИ – в 2 раза, а количество людей, вызывающих скорую помощь, увеличилось в 5 раз. В среднем, по информации акимата, за день поступало более 2100 вызовов. Для обслуживания этих вызовов дополнительно были развернуты места в инфекционных и провизорных стационарах. В акимате Шымкента отмечали, что в легкоатлетическом спортивном комплексе будет подготовлено к 1 июля 450 мест.