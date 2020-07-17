Лаборатория «Олимп» возобновила ПЦР-тестирование на коронавирус

«ПЦР-анализ на коронавирус доступен в городах: Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Актобе, Семей, Караганда, Костанай, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Туркестан», - говорится в сообщении на сайте КДЛ.

13 июля лаборатория сообщила, что возобновлено экспресс-тестирование на антитела.

Тестирование на коронавирус было приостановлено в «Олимпе» с 23 июня «в связи с переоборудованием и технико-профилактическими работами». Однако почти в течение месяца тестирование было недоступно, не проводились даже экспресс-тесты из-за отсутствия реагентов.

Накануне стало известно, что 1,2 млн тест-систем, которые Минздрав обещал закупить до конца июня, не закуплены до сих пор. И в ведомстве в очередной раз обещают закупить тесты «в ближайшее время».