Минздрав Казахстана продолжает обещать закупить 1,2 млн тестов на коронавирус

1,2 млн тест-систем, которые министерство здравоохранения Казахстана обещало закупить до конца июня, не закуплены до сих пор. И сейчас в ведомстве в очередной раз обещают закупить тесты «в ближайшее время».

«В данное время идет подготовка к проведению процедур закупа тест-систем соответствующими товаропроизводителями, в том числе и отечественными товаропроизводителями. Во всех филиалах Национального центра экспертизы планируется использование тест-систем отечественного производства. В рамках резерва правительства планируется закуп тест-систем на 1,2 млн исследований. С учетом того, что тест-системы будут закупаться, в том числе и у отечественных производителей, участвовать могут все желающие», - заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета контроля качества, безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев.

Он проинформировал, что деньги на закуп тест-систем уже выделены.

«Сейчас проводятся соответствующие процедуры. И в ближайшее время данные тест-системы должны закупить», - пообещал глава комитета.

Отметим, что о закупе 1,2 млн тестов на брифинге 18 июня заявляла занимавшая тогда пост вице-министра здравоохранения Лязат Актаева. Она уже не работает в ведомстве, так как ушла по собственному желанию. Но тогда она обещала эти тесты в течение 10 дней.

«В течение следующих дней 10 будет проведен закуп 1 млн 200 тыс. ПЦР-тестов», - заявляла она.

Спустя 12 дней, 30 июня, уже новый министр здравоохранения Алексей Цой пообещал закупить 1,2 млн тестов «в ближайшее время».

«Сегодня на рынке несколько диагностических тестов, в том числе от отечественных производителей. Правительством выделен почти миллиард тенге на закуп 1,2 млн тестов. Запас этот будет постоянно поддерживаться, и тесты поступят в ближайшее время», - сообщал Цой журналистам.

Теперь же Султангазиев попытался объяснить, почему тесты до сих пор не закуплены и тоже обещает их поставку «в ближайшее время».

«Были соответствующие процедурные вопросы. Вы знаете, что для того, чтобы выделили соответствующие средства, необходимо провести определенные процедурные вопросы по согласованию, по расчетам. После того, как выделяются эти средства, проводятся соответствующие процедуры по закупкам. Возможно, здесь были вопросы, именно связанные с этим», - сказал Султангазиев, отвечая на вопрос журналистов, как он может объяснить то, что тесты так и не закупили.