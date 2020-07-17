​За неделю в мире коронавирусом заразились 1,6 млн. человек

Число заразившихся коронавирусом в мире за семь дней увеличилось на 1,6 млн. Это самый большой прирост с начала пандемии - еще месяц назад показатель находился на уровне 1 млн в неделю, а в мае не превышал 600 тыс. В относительном выражении количество инфицированных прирастает на 13% седьмую неделю подряд, сообщает агентство Тасс.

География коронавируса меняется: эпицентрами остаются Америка и Азия, но ситуация ухудшается на юге Африки, в Восточной и Южной Европе. Власти некоторых европейских стран уже заявляют о второй волне коронавируса и возвращают ограничительные меры, а кое-где и карантин.

При этом условная смертность (окончательную можно будет определить после завершения пандемии) снизилась до минимального значения в 4,3%. В общей сложности от коронавируса скончались около 590 тыс. человек по всему миру. В то же время число выздоровевших стремительно растет - за неделю вылечились еще около 1 млн. заболевших. В общей сложности здоровы уже 7,7 млн человек - примерно 56% инфицированных.

Положение в США ухудшается четвертую неделю подряд - после резкого спада в мае заболеваемость снова пошла вверх. Число инфицированных за семь дней увеличилось на 14,6% против 13,5% неделей ранее. В последние дни в Соединенных Штатах выявляют примерно по 70 тыс. случаев заражения в сутки - почти вдвое больше пиковых показателей апреля.

В Бразилии недельный прирост в относительном выражении снизился с 22% в середине июня до минимальных для страны 14,5%. Тем не менее здесь регистрируют 35-40 тыс. новых случаев в сутки, а общее число заразившихся превысило 2 млн. По этому показателю республика занимает второе место в мире.

Следом идет Индия, где распространение коронавируса только ускоряется. Всего в стране заразились 1 млн. человек, 34,9 тыс. из них – только за минувшие сутки. За семь дней прирост составил около 27%, как и на прошлой неделе.

Высокие темпы заражения регистрируются в Южно-Африканской Республике (рост на 36%, 324 тыс. инфицированных), Колумбии (29%, 173 тыс.), Аргентине (26,6%, 114 тыс.). ЮАР - главный очаг эпидемии в Африке: здесь выявляют в среднем 12,5 тыс. заразившихся в сутки. Всего за неделю страна поднялась с 13-го на 6-е место в мире по числу случаев заражения.