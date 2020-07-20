Акимат принял это решение из-за наплыва отдыхающих
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Популярное у жителей столицы «розовое озеро» закрыли для посещения
Фото Назерке Махановой

Несколько озер в Ерейментауском районе Акмолинской области, в том числе и известное «розовое озеро» Кобейтуз, закрыли для посещения туристов после мониторинга, сообщил акимат района в Facebook.

В ходе проведенного мониторинга мобильная группа обнаружила большое число отдыхающих, которые не соблюдают социальную дистанцию.

В этой связи принято решение "запретить посещение озер «Кобейтуз»,«Тениз», «Курбет», «Коржинколь» и все озера расположенного на территории Ерейментауского района", говорится в сообщении акимата.

Озеро Кобейтуз окрашивается в розовый цвет раз в несколько лет в засушливую погоду из-за активного роста микроводорослей. Кобейтуз расположено в 170 км от столицы.

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