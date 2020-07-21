Палата представителей конгресса США одобрила запрет на проведение ядерных испытаний

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете на проведение ядерных испытаний в стране, сообщает ТАСС .

Поправка была утверждена по партийной линии: ее поддержали 227 демократов, 179 республиканцев выступили против. Документ запрещает использование бюджетных средств для «проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности». Напомним, что сенат контролируется республиканцами.

Палата представителей также одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета об учреждении должности директора по вопросам кибербезопасности при Белом доме, а президенту СШУ конгрессмены ограничили полномочия по использованию военнослужащих при разгоне беспорядков в стране.

Как отмечает ТАСС, проекту военного бюджета еще предстоит пройти сложный процесс утверждения как в палате представителей, так и в сенате конгресса. После того, как они одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. А проведение ядерных испытаний является одной из многих проблемных статей обоих документов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись главе государства.

В июне комитет сената по вооруженным силам выдвинул поправку, направленную на сокращение времени, необходимого для проведения ядерного испытания. Как писало издание The Hill, поправка, предложенная сенатором Томом Коттоном, предусматривает выделение не менее $10 млн для реализации проектов, связанных с этим. При этом ядерные испытания будут проведены «в случае необходимости».

Поправка появилась после того, как администрация президента США Дональда Трампа подняла вопрос о возобновлении ядерных испытаний в качестве переговорной тактики в усилиях по обеспечению трехстороннего ядерного соглашения с Россией и Китаем.

Газета The Washington Post писала, что идея провести первое за десятилетия ядерное испытание в США была поднята 15 мая. Один из чиновников сообщил изданию, что это «продолжающийся разговор», в то время как другой чиновник сказал, что было принято решение не возобновлять испытания.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, проверяя эффективность и надежность своего оружия с помощью испытаний, которые не дают ядерного выхода, а также при помощи компьютерного моделирования и других научных методов. Соединенные Штаты соблюдают мораторий, несмотря на то, что не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Договор не был ратифицирован многими странами, что не дает ему возможности вступить в силу, но основные мировые державы следовали его основному принципу прекращения ядерных испытаний.