Поводом для допроса Данаи Калиевой и Марата Турымбетова стало заявление представителей ЖССБ
В Алматы двоих гражданских активистов допросили в полиции из-за постов в соцсети
КАЛИЕВА И ТУРЫМБЕТОВ С СОРАТНИКАМИ В АЛМАТЫ, ЛЕТО 2019 ГОДА

Гражданских активистов Данаю Калиеву и Марата Турымбетова допросили в качестве свидетелей с правом на защиту в департаменте полиции (ДП) Алматы, рассказал Vласти адвокат Калиевой Нурлан Рахманов. Поводом стало заявление от представителей «Жилстройсбербанка».

«Поводом стало заявление сотрудников ЖССБ («АО Жилстройсбербанк Казахстана» – V) по поводу того, что Турымбетов и Калиева публиковали посты о государственных закупках ЖССБ. Ее (Калиевой – V) публикации были связаны с вопросами того, как ЖССБ расходует средства вкладчиков, бюджетные средства при осуществлении госзакупок. Эти сведения она взяла из открытых источников, с сайта самого банка», - сказал Рахманов Vласти.

Адвокат также сообщил, что после допроса ему и его подзащитной показали «готовое заключение экспертов-филологов на основании 32 постов».

«Эксперты делают выводы, что эти посты содержат информацию, которая может послужить поводом для дискредитации банка и затрагивает деловую репутацию», - прокомментировал Рахманов.

Он отметил, что заключение было готово 5 мая, но допрос состоялся 20 июля.

«В последующем следствие, по логике, должно им предъявить какое-либо обвинение. Когда это будет, неизвестно. Время не назначили», - добавил адвокат.

Рахманов также сообщил, что перед тем как повезти Калиеву на допрос в ДП, сотрудники полиции пришли к ней домой, где провели обыск.

«В момент задержания провели обыск, забрали технику, компьютер, телефоны, в том числе технику ее детей. Потом в ДП привезли после 12 часов дня. Мы там были до половины девятого вечера», - сказал Рахманов.

Адвокат подчеркнул, что «сам этот процесс возбужден незаконно».

«Прежде чем обратиться в органы, банк по закону должен был сначала подать иск о защите репутации в гражданский суд, – пояснил адвокат. – Должна была быть досудебная претензия в адрес авторов этих постов. Вместо этого тут же заводят уголовное дело, не разобравшись, есть ли основание для возбуждения дела. Получается, ДП исполняет заказ ЖССБ, который в нарушение действующего законодательства таким образом пытается восстановить свою деловую репутацию. Здесь по факту нет оснований для заведения уголовного дела. Была экспертиза, но решения суда, которое признало бы недействительной информацию в постах, его нет. Без этого подобное уголовное дело не может быть возбужденно».

Отметим, что за информацией о деле активистов Vласть еще вчера днем обратилась к официальному представителю ДП Салтанат Азирбек. К моменту публикации мы так и не ознакомились с версией полиции города. В подразделении ЖССБ по связям с общественностью на телефонные звонки корреспондента Vласти не ответили.

ЖСCБ - единственный банк в стране, занимающийся жилищными строительными сбережениями. Акционером банка является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Даная Калиева и Марат Турымбетов – алматинские гражданские активисты, поднимающие вопросы политического и социального характера.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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