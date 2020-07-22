В 2020 году ВВП Казахстана сократится почти на 3% из-за пандемии коронавируса – Всемирный банк

Всемирный банк опубликовал экономический доклад по Казахстану «Преодолевая кризис», в котором оценивает влияние пандемии коронавируса на различные отрасли и экономику в целом. По прогнозам ВБ, ВВП страны в этом году значительно сократится, инфляция будет выше установленного порога, а уровень бедности достигнет почти 13%.

ВБ ожидает, что в 2020 году ВВП Казахстана «значительно снизится в результате сокращения внутренних расходов и внешнего спроса, при этом ослабление обменных курсов и сбои в цепочках поставок поддерживают рост инфляции».

«Ожидается, что рост ВВП сократится в этом году впервые с конца 1990-х годов. (...) Вероятно, сократится почти на 3,0%, более чем вдвое превысив уровень, прогнозировавшийся ранее в начале марта, поскольку внешний спрос и цены на сырую нефть потенциально могут еще сократиться, а практические меры по смягчению последствий вируса продлятся дольше и нанесут больший ущерб бизнесу, чем предполагалось ранее», - указывают аналитики, подчеркивая, что «одновременные негативные последствия ухудшения перспектив мировой экономики, изоляционных мер и других ограничений мобильности в стране, вероятно, будут значительными».

В 2021 году ВБ прогнозирует незначительное восстановление экономики на 2,5%.

«Хотя некоторые страны сняли ограничения, спрос на экспорт, скорее всего, останется низким, что будет продолжать оказывать давление на торгуемые сектора экономики. Базовый сценарий предполагает, что пандемия достигнет пика к середине года и что власти постепенно отменят наиболее жесткие меры сдерживания по всей стране. Тем не менее глубина и продолжительность кризиса зависят от того, насколько своевременно и эффективно будет сдерживаться пандемия и как восстановится глобальный спрос после прекращения ограничительной политики», - отмечается в докладе.

ВБ считает, что обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ «требуют сокращения добычи и экспорта нефти примерно на 20% в 2020 году», а «значительное количество случаев COVID-19 на одном из крупнейших месторождений нефти (Тенгиз – V) вызовет цепную реакцию снижения активности в горнодобывающей промышленности». В результате, по прогнозам банка, «внутренняя карантинная политика приведет к значительным потерям и в других частях экономики».

«Резкий всплеск заболеваемости во всех регионах усилил негативные последствия для всей национальной экономики. Ожидается, что меры сдерживания окажут значительное влияние на склонность к потреблению и на инвестиции, и оживление экономики, вероятно, займет больше времени. Слабое промышленное производство и высокая степень неопределенности могут привести к сокращению инвестиций, включая ПИИ в горнодобывающий сектор. Изоляционные меры могут в большей степени сдерживать деловую активность в Нур-Султане и Алматы, где сконцентрировано около трети ВВП страны», - указывается в докладе.

Инфляционное давление затянется до конца года, прогнозирует ВБ, но замедлится, а инфляция в этом году будет выше установленного порога в 6% после снижения курса тенге. Как подчеркивают аналитики, несмотря на то, что «обменный курс тенге в последнее время стабилизировался, сбои в цепочках поставок товаров и услуг, вероятно, поддержат инфляционное давление в предстоящие периоды». Кроме этого, на курс оказывают давление неустойчивые цен на нефть и налогово-бюджетная политика, «которая поддерживает спрос на импортируемые товары». А поскольку значительная часть потребительской корзины покрывается за счет импорта, то внутренние цены остаются чувствительными к колебаниям обменного курса.

Увеличение расходов в результате объявленных мер бюджетного стимулирования в ответ на кризис увеличит дефицит и государственный долг. ВБ ожидает, что и объем трансфертов из Национального фонда, и ненефтяной дефицит бюджета в 2020 году будут больше. И хотя резервы Нацфонда «будут продолжать смягчать негативные последствия внешних потрясений для финансового положения страны», они, по оценкам, «в ближайшие годы упадут ниже порогового уровня в 30% ВВП». Госдолг же вырастет до 30% ВВП, но останется устойчивым, несмотря на планы заимствования на международных рынках капитала.

«Учитывая пакет стимулирующих мер в размере не менее 10 млрд долларов США, или 5,7% ВВП, около половины которого, по оценкам, поступает через бюджет, а остальная часть – из внебюджетных ресурсов, ожидается значительное увеличение дефицита государственного бюджета (республиканского и местного) до 5,4% ВВП в 2020 году с 1,9% ВВП в 2019 году», - говорится в докладе.

Налоговые поступления в период экономического кризиса сократятся больше, чем ожидалось, а дефицит счета текущих операций увеличится до 5% ВВП в 2020 году, «в значительной степени из-за ухудшения условий торговли и сокращения объемов экспорта нефти». Ненефтяной бюджетный дефицит вырастет до 13,2% ВВП по сравнению с 8,0% в прошлом году, поскольку возросшие расходы опережают ненефтяные доходы, которые значительно сокращаются в результате падения цен на сырьевые товары и замедления экономической активности.

По оценкам ВБ, «вспышка COVID-19 и замедление экономической деятельности окажут дальнейшее негативное влияние на рост кредитования и финансовое состояние банков». Как поясняется, «в этих условиях склонность к риску и способность банков предоставлять кредиты кредитоспособным заемщикам ограничена, что может привести к появлению новых проблемных кредитов». После «кредитных каникул», по прогнозам ВБ, качество кредитного портфеля снизится из-за ухудшения финансового состояния заемщиков, а «новые потребительские и ипотечные кредиты могут быть более рискованными, поскольку кредитоспособность этих клиентов остается в значительной степени непроверенной». Причем «качество розничного кредитования пострадает больше всего, в основном из-за роста безработицы, вынужденных неоплачиваемых отпусков и снижения реальных располагаемых доходов».

«Высокий уровень неопределенности в отношении будущего развития пандемии и вероятность повторного введения ограничительных мер в будущем» замедлят восстановление экономики. А «растущее число долгов, просроченных потребителями и фирмами, может усилить нагрузку на финансовый сектор». Возобновление предпринимательской деятельности поможет ослабить экономический кризис, но многим предприятиям может быть сложно возобновить производство из-за перебоев, вызванных длительным простоем. Более того, ВБ не исключает «возможность продолжительных мер сдерживания в будущем», а такой сценарий «усугубляется перспективами глубокого глобального экономического спада с далеко идущими последствиями для и без того хрупкого экономического роста Казахстана».

«Если пандемия будет продолжаться дольше и если спрос и цена на сырую нефть останутся низкими, в этом пессимистическом сценарии ВВП может сократиться на 5-6% в 2020 году, что может существенно повысить уровень бедности. Дальнейшее падение деловой активности значительно ухудшит финансовое состояние компаний и подорвет способность домашних хозяйств погашать долги, что, в свою очередь, увеличит риск роста количества проблемных кредитов и широкомасштабного кризиса. Затянувшийся кризис может привести к росту бедности и может увеличить неравенство в Казахстане», - считают в организации.

По предварительным оценкам, уровень бедности может возрасти в 2020 году с прогнозируемых 8,3% до 12,7%, а это более 800 тыс. людей, живущих в бедности.

«Шок для рынка труда, вызванный как пандемией, так и мерами по смягчению последствий, имеет серьезные последствия для занятости, особенно в секторах, где работают низкоквалифицированные работники. Неравный доступ к качественному образованию, особенно во время карантина, может негативно повлиять на развитие человеческого капитала особенно на социально-уязвимые слои населения, - отмечает ВБ. - Пандемия COVID-19 оказывает существенное негативное воздействие на обучение и ведет к увеличению числа функционально неграмотных учащихся. Удаленное обучение, вероятно, будет менее эффективным для всех учащихся, а для учащихся из нижних социально-экономических квинтилей оно будет еще менее эффективным».

Всемирный банк рекомендует Казахстану «сосредоточиться на инициативах, которые расширяют доступ к медицинским услугам, улучшают доступ и качество дистанционного образования и временно поддерживают фирмы и их работников», «обеспечить, чтобы меры по поддержке финансовых учреждений и заемщиков были ограничены во времени и чтобы они сохраняли финансовое здоровье и прозрачность банковской системы», «найти путь к устойчивому восстановлению экономики».

«Такой план мог бы включать в себя повышение эффективности государственного управления и услуг, включая использование электронных платформ для предоставления основных государственных услуг, улучшение налогового администрирования и механизм пересмотра и перераспределения бюджетных ресурсов для улучшения государственных программ. Акцент на улучшение доступа к качественному образованию, включая дистанционное обучение, будет иметь важное значение для предотвращения снижения качества человеческого капитала среди населения с низким уровнем дохода в Казахстане. Возобновление внимания к реформам в логистике, цифровых телекоммуникациях и финансовом секторе может помочь всему частному сектору изыскать новые возможности», - указывается в докладе.