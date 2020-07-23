Китай успешно запустил зонд для исследования Марса

Ожидается, что он достигнет планеты в феврале 2021 года
В четверг с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) около 12:40 по местному времени стартовала китайская тяжелая ракета-носитель CZ-5 («Чанчжэн-5») с первым зондом Китая для изучения Марса «Тяньвэнь-1», сообщает ТАСС.
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