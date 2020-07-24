Свыше 80 человек задержаны на подступах к селу Шорнак, заявляют в акимате Туркестанской области

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов заявил, что минувшей ночью на подступах к селу Шорнак задержаны более 80 человек.

«Минувшей ночью правоохранительные органы задержали более 80 молодыx ребят на подступаx к поселку Шорнак из другиx районов и другиx регионов. Они откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соц сетей», - написал Калкаманов в Facebook.

Замакима также отметил, что они «всю ночь с акимом Кентау объезжали населенный пункт».

«Жители спокойно спали в своих домах», - сообщил он.

Отметим, что сегодня глава МВД Ерлан Тургумбаев на брифинге по ситуации в Туркестанской области не сказал об этом задержании ни слова. Он заявил, что накануне отдельные лица «стали распространять провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложную информацию», и «по всем этим фактам полицией также начато досудебное расследование». Как сказал Тургумбаев, в поселке проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

«Обстановка стабилизирована и находится под контролем полиции. Поводов у жителей для беспокойства нет», - заверил глава МВД.

Между тем «Радио Азаттык» пишет, что на въезде в село после конфликта выставили полицейский блокпост, улицы населенного пункта патрулирует спецназ, силовики пропускают людей и транспорт только после проверки. Однако Калкаманов заявил изданию, что блокпост на въезде в село установлен в связи с распространением коронавирусной инфекции: в Шорнаке выявлены заразившиеся COVID-19.

«Там задержали более четырех человек, участвовали (в конфликте – V) более десяти человек, нужно было найти остальных (участников – V)», - сказал он, отвечая на вопрос, зачем в населенный пункт ввели спецназ.