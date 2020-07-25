Найдены четверо провокаторов, которые призывали к противоправным действиям в Шорнаке – замакима

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщил, что полиция нашла четверых провокаторов, которые призывали к противоправным действиям в селе Шорнак после конфликта местных жителей.

«Как вчера и обещал Умирзак Шукеев (аким Туркестанской области – V) жителям Шорнака, полиция нашла 4-х из 6-ти провокаторов, которые в соц.сетях и мессенджерах призывали людей к противоправным действиям. Выявления и поиски остальных продолжаются», - написал Калкаманов в Facebook.

Накануне аким Туркестанской области встретился с жителями села Шорнак и заявил, что «не обошлось без провокаторов, искажающие информацию в социальных сетях». Он подчеркнул, что «тех, кто всячески пытается дестабилизировать ситуацию, мы будем привлекать к ответственности».

На брифинге в пятницу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщал, что по фактам распространения заведомо ложной информации и призывов к разжиганию межнациональной розни в селе Шорнак Туркестанской области начато досудебное расследование.

По данным полиции, конфликт в селе произошел 21 июля «на бытовой почве». В селе между мужчиной и его односельчанами произошла драка, после чего к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, которые забросали его дом и дом по соседству камнями. В результате ранения получили три человека, также пострадал прибывший к месту происшествия участковый. По данным полиции, оперативниками криминальной полиции установлены и задержаны четверо граждан, из них судом санкционирован арест 2 подозреваемых лиц.

Между тем в соцсетях и мессенджерах во второй половине дня в четверг активно распространяли сообщения, содержащие призывы к столкновениям на межнациональной почве.

Сакен Калкаманов в пятницу писал на Facebook, что в ночь на 24 июля на подступах к селу Шорнак задержаны более 80 человек.

В селе Шорнак проживает более 11 тыс. жителей, преимущественно казахи и этнические узбеки.