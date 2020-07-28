Главный санврач на транспорте вернулся к своей работе после «выполнения миссии в Атырауской области»

Садвакас Байгабулов, пробывший в должности главного санитарного врача Атырауской области две недели, вновь вернулся в столицу на свою прежнюю должность главного санитарного врача на транспорте. Он объяснил это тем, что ситуация в регионе стабилизировалась, и его миссия выполнена.

«За две недели максимально постарались выправить ситуацию по COVID-19 в регионе, что в итоге мы сегодня наблюдаем. Сейчас продолжаю работать в Нур-Султане руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте - главным государственным санитарным врачом на транспорте», - сообщил Байгабулов во вторник.

Напомним, 13 июля Байгабулова перевели с должности главного санитарного врача на транспорте на должность главного санврача Атырауской области «для стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации» в регионе.

«Миссия в составе профессиональных вирусологов и эпидемиологов (из Нур-Султана и Алматы) выполнена в Атырауской области. Ситуация по коронавирусной инфекции в регионе стабилизирована. В дальнейшем важным является информационно-разъяснительная работа и привинтивные меры - соблюдение ограничительных требований», - отметил Байгабулов.