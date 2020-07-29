США не исключают поставок вакцины от коронавируса в другие страны

Президент США Дональд Трамп не исключает крупные поставки доз вакцины от коронавируса в другие страны. По его словам, в стране готовы произвести 100 млн доз сразу после получения разрешений, пишет «Коммерсантъ» .

«Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких. Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 млн доз, когда вакцину одобрят, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого – 500 млн доз»,— сказал Трамп на пресс-конференции.

Между тем, как сообщает ТАСС, американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок или порядка $25-30 за дозу. Но и это неокончательная цена. Об этом газете Financial Times рассказали источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями. Такая цена предполагается как для США, так и для других стран с высоким уровнем дохода населения.

Другие компании, занимающиеся разработкой вакцины, планируют продавать ее дешевле. Американская Pfizer и германская BioNTtech, которые уже договорились с правительством США о поставках 100 млн доз, оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британско-шведская AstraZeneca – в $3-4.