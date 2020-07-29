Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 86 тысяч

По данным Минздрава, за 28 июля в Казахстане зарегистрировано 1 544 новых случая коронавирусной инфекции. У 784 человек проявились симптомы болезни, 760 – бессимптомные носители.

В Алматы зарегистрирован 271 новый случай, в столице – 250 случаев, в Восточно-Казахстанской области – 193, в Карагандинской области – 129, в западно-Казахстанской области – 80, в Алматинской области – 73, в Костанайской области – 65, в Северо-Казахстанской области – 63, в Атырауской области – 58, в Жамбылской области – 52, в Кызылординской области – 52, в Шымкенте – 51, в Акмолинской области – 51, в Павлодарской области – 50, в Мангистауской области – 49, в Туркестанской области – 35, в Актюбинской области – 22.

С 13 марта в Казахстане зарегистрировано 86 192 случая COVID-19. Скончались, по данным Минздрава на 26 июля, 793 человека от коронавируса, еще 319 зараженных COVID-19 умерли от других болезней, по данным на 23 июля. Выздоровели на сегодняшний день 56 638 человек.