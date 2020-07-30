Новый инфекционный стационар на 200 мест построят в Кокшетау

В Кокшетау в рамках подготовки ко второй волне коронавируса построят инфекционный стационар на 200 мест, сообщает «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

По данным ведомства, строительство быстровозводимого объекта неподалеку от областного центра фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева начнется в августе, участок площадью более 4 га уже выделен. Стационар будет введен в эксплуатацию осенью.

«На сегодня проведена топографическая съемка участка. Начаты работы по разработке проектно-сметной документации», - рассказали в областном акимате.

По предварительным расчетам, стоимость проекта составит 6,2 млрд тенге, строительство будет вестись за счет сэкономленных средств, выделенных в рамках «Дорожной карты занятости» из республиканского бюджета, и местного бюджета.

Нынешнее инфекционное отделение в областном центре рассчитано всего на 30 коек и находится в приспособленном помещении 1967 года постройки. Поэтому под инфекционное отделение для приема и лечения тяжелобольных коронавирусной инфекцией пришлось перепрофилировать тубдиспансер.