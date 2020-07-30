МСБ в наиболее пострадавших отраслях дадут отсрочку по кредитам до 1 октября

Сегодня на заседании государственной комиссии премьер-министра Казахстана Аскар Мамин поручил в течение предстоящих двух недель провести системную подготовительную работу по восстановлению функционирования тех отраслей экономики, которые приостановили свою деятельность, сообщается на сайте главы правительства.

«Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, НПП «Атамекен» поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателей. В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября», - говорится в сообщении.

Также премьер-министр поручил утвердить санитарно-эпидемиологические требования к работе субъектов бизнеса, обеспечить надлежащий контроль за соблюдением гражданами и субъектами предпринимательства санитарных правил, а министерству цифрового развития – внедрить мобильные приложения по профилактике и повышению информированности по вопросам коронавирусной инфекции.

Согласно алгоритму по снятию запрета на работу предприятия предприниматели должны зарегистрироваться на электронной платформе «Info Kazakhstan» и оставить там заявку на возобновление деятельности. После проверки комиссией в составе работников акимата, СЭС, региональной палаты предпринимателей и представителей общественности субъектам бизнеса будут выдаваться электронные разрешения.

Напомним, что карантин в Казахстане будет продлен еще на две недели - такое поручение накануне дал глава государства.

