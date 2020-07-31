​Осужденный поэт Арон Атабек не болен коронавирусом, но просит оформить инвалидность

Поэт и политический активист Арон Атабек, осужденный после беспорядков в микрорайоне Шанырак в 2006 году, заявил, что не болен коронавирусом. Однако он настаивает, чтобы ему оформили инвалидность из-за проблем с руками, об этом сообщила дочь поэта Айдана Айдархан после телефонного разговора с отцом на своей странице в Facebook .

Айдарахан говорила с Атабеком после долгих лет негласного запрета на звонки. Прежде всего она интересовалась его самочувствием. «У меня всё нормально, в принципе, нормально, пойдет… Нет, особо не болею, руки, правда, отказывают. <...> У меня пальцы не сжимаются и руки не поднимаются. Писать могу, кушать могу. Ручку, ложку держу, остальное ничего не могу поднять. Вот прошу вас, и бастыка тоже просил, оформить мне по рукам инвалидность. Сообщи правозащитникам», - ответил Атабек.

На вопрос о том, известно ли ему что-то о пандемии коронавируса, поэт ответил утвердительно. Он рассказал, что в тюрьме все носят маски. Сам он содержится в камере один, регулярно занимается йогой и другой физкультурой. Несмотря на проблемы с руками, он отказался от тюремной медицины. На вопрос Айдархан о том, обследовали ли его врачи в последние дни, он ответил так: «Ну заходят врачи ко мне, смотрят, разговаривают. Давно, лет шесть назад, наверное, я дал «отказку» от всех видов лечения. Я отказался, письменно. В моем возрасте лечение (в тюрьме) опаснее, чем сама болезнь. Сообщи правозащитникам. Я отказался от лечения».

Вместе с этим Атабек упомянул, что недавно ему предложили записать видеообращение к международной общественности. Он пересказал его содержание следующим образом: «У меня все нормально, я жив-здоров – пускай не беспокоятся, они думают, что меня там убили уже, – что у меня все нормально, серьезной болезни нет у меня, есть только с руками проблема. Условиями содержания я доволен, понятно? Обращаюсь к Токаеву, чтобы назначил меня премьер-министром. Я наведу железный порядок. А Назарбаева выгнать со всех постов! С Нур Отана и Совбеза! Это видео, может быть, пойдет в «Эмнести интернешнл», это они, я думаю, ищут меня».

На уточняющий вопрос о том, не сталкивается ли он с насилием со стороны сотрудников тюрьмы, Атабек ответил отрицательно: «Нет, нет! Как говорят зэки – “три раза кормят, ни разу не бьют!” Ни разу не бьют! Охраняют как президента! Понятно?». По словам Айдархан, свою камеру поэт называет «благоустроенной квартирой» с отдельным туалетом и унитазом, что очень удобно при его проблеме с ногой.

Известный поэт, публицист и политический активист Арон Атабек был приговорен алматинским городским судом к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима в 2006 году. Его обвиняли в организации массовых беспорядков в микрорайоне Шанырак, в результате которых погиб один полицейский. Своей вины Арон Атабек не признал.

Протесты в микрорайонах Шанырак, Бакай, Айгерим и Улжан случились из-за намерений властей снести дома-самострои. Атабек активно защищал жителей этих микрорайонов, находился в эпицентре событий во время противостояния полиции и протестующих.

Казахстанские правозащитники называют Атабека политзаключенным. Ими не раз отмечалось, что Атабек отбывает срок в чрезмерно тяжелых условиях. В заключении он продолжает писать стихи и статьи.

Международный ПЕН клуб в его защиту обращался к казахстанским властям, а «Международная амнистия» высказывала обеспокоенность по поводу условий его содержания в колонии.