С заболевших коронавирусом в Алматы будут требовать расписку о соблюдении карантина

В Алматы, согласно новому постановлению главного санврача, с пациентов, сдающих тест на коронавирус, будут брать расписку о соблюдении условий домашнего карантина. Написать ее будет нужно в лаборатории перед тем, как сдать анализ. Об этом сообщил на брифинге в субботу главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

В расписке, как отметил Бекшин, пациент будет должен указать, что он принимает на себя обязательства по соблюдению требований изоляции на дому, согласен на обработку персональных данных, осведомлен о том, что должен уведомить управление общественного здоровья при появлении температуры у себя или любого члена семьи, предупрежден об изоляции в карантинный стационар в случае нарушения домашнего карантина, а также - об административной ответственности в случае нарушения карантина и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание заражение людей.

По его словам, в 78,1% случаев заболевания коронавирусом источники заражения были установлены. Из них 54,2% связывают заболевание с контактом по месту работы и 21,1% связывают свое заболевание с контактом по домашнему очагу.

«Мы вынуждены это сделать в связи с тем, что ими (пациентами с коронавирусом - V) допускаются нарушения правил домашнего карантина, покидается жилище - будем говорить «домашний очаг». Только за последние две недели мы проверили порядка 200 домашних очагов, выявлено в 23 случаях отсутствие больного на домашнем карантине. То есть, он может ходить, заражать наших граждан, при этом у него либо отсутствует симптоматика, либо это незначительная симптоматика, но он является в первом случае вирусоносителем, во втором – является больным, и они распространяют заболевание среди населения. Вот эти меры приняты для того, чтобы предупреждать распространение заболевания среди жителей нашего города именно при невыполнении условий домашнего карантина», - пояснил главный санврач города.

В Алматы, по официальным данным, подтверждено 11,9 тыс. случаев коронавируса.