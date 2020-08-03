Цой не смог ответить на вопрос о закупе обещанных 1,2 млн тестов на коронавирус

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой не смог дать точный ответ на вопрос о закупе обещанных еще в июне 1,2 млн тестов на коронавирус.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций в понедельник журналисты поинтересовались, закуплены ли 1,2 млн тестов, которые Минздрав обещал закупить еще в конце июня.

«Конкурсы уже проведены. Этим занимается подведомственная организация, которая занимается поставкой. Надо сказать то, что у нас и в остатках есть эти тесты в наличии. В регионы поставляются, сейчас поставки бесперебойные, все идет по своим графикам, и эти тесты уже поступают в Казахстан. Здесь проблем не вижу никаких», - ответил на это Цой.

«На протяжении месяца говорите, что в ближайшие дни будут закуплены 1,2 млн тестов, на которые выделен 1 млрд тенге. Вы закупили?», - снова задали вопрос журналисты.

«Я думаю, договор составлен. Конкретно организации официально вам пояснят и дадут развернутую информацию», - сказал министр.

Напомним, о закупе этих 1,2 млн тестов на брифинге 18 июня заявляла занимавшая тогда пост вице-министра здравоохранения Лязат Актаева. Она уже не работает в ведомстве, но тогда она обещала эти тесты в течение 10 дней. Спустя 12 дней, 30 июня, уже новый министр здравоохранения Алексей Цой пообещал закупить 1,2 млн тестов «в ближайшее время». 16 июля стало известно, что тесты до сих пор не закупили: председатель комитета контроля качества, безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев на брифинге заявил, что «в рамках резерва правительства планируется закуп тест-систем на 1,2 млн исследований». Отвечая на вопрос журналистов, почему тесты до сих пор не закупили, он пояснил это так: «Были соответствующие процедурные вопросы. Вы знаете, что для того, чтобы выделили соответствующие средства, необходимо провести определенные процедурные вопросы по согласованию, по расчетам. После того, как выделяются эти средства, проводятся соответствующие процедуры по закупкам. Возможно, здесь были вопросы, именно связанные с этим». И тоже пообещал их поставку «в ближайшее время».

18 июня фракция демократической партии Казахстана «Ак жол» обратилась к премьер-министру с депутатским запросом, в котором указала на проблему нехватки тестов на коронавирус. Депутаты отмечали, что «организация противодействия коронавирусу Минздравом и акиматами находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение гигантских средств из бюджета (125 млрд тенге) и накопленный опыт первых месяцев». В этой связи фракция просила премьер-министра «обеспечить достаточное количество тестов для населения, в том числе – для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения».

На этот запрос Аскар Мамин дал ответ только 21 июля. В нем он обещает, что поставка 1,2 млн тестов на коронавирус ожидается в августе.

«Для проведения лабораторной диагностики КВИ из резерва правительства Республики Казахстан приобретены тесты на 315 000 исследований на сумму 1,6 млрд тенге. Дополнительно в августе текущего года будут поставлены тест-системы и расходные материалы на 1 200 000 исследований», - информирует он депутатов.