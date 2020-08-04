В Бейруте прогремел мощный взрыв

В столице Ливана Бейруте во второй половине дня во вторник прогремел мощный взрыв, передает CNN .

По предварительным данным местных СМИ, взорвался склад с фейерверками. На видео, запечатлевших взрыв, видно сначала дым от возгорания и слышны небольшие хлопки, похожие на взрывы петард, затем происходит мощный взрыв.

Взрыв ощущался во всех районах ливанской столицы. Власти заявили, что сотни людей ранены в результате взрыва, их точное число пока не установлено. Известно о, как минимум, шести погибших.