В Бейруте прогремел мощный взрыв

Взорвался, по предварительным данным, склад с фейерверками
В столице Ливана Бейруте во второй половине дня во вторник прогремел мощный взрыв, передает CNN.
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