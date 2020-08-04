Взорвался, по предварительным данным, склад с фейерверками
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В Бейруте прогремел мощный взрыв
Фото AFP

В столице Ливана Бейруте во второй половине дня во вторник прогремел мощный взрыв, передает CNN.

По предварительным данным местных СМИ, взорвался склад с фейерверками. На видео, запечатлевших взрыв, видно сначала дым от возгорания и слышны небольшие хлопки, похожие на взрывы петард, затем происходит мощный взрыв.

Взрыв ощущался во всех районах ливанской столицы. Власти заявили, что сотни людей ранены в результате взрыва, их точное число пока не установлено. Известно о, как минимум, шести погибших.

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