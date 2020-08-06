Новое просветительское медиа Masa начало работать в Казахстане

В Казахстане в четверг начало работу masa.media - новое образовательно-просветительское издание на казахском и русском языках, объясняющее политическую, правовую и законодательную системы Казахстана.

Издание называет своей миссией «просвещение молодого поколения для лучшего будущего Казахстана».

«Цель проекта masa.media — не погоня за траффиком, а появление глубинных знаний и интереса к собственным правам и политическим процессам среди аудитории. Одним из главных показателей для издания также будет вовлеченность казахоязычной аудитории, так как именно эта часть населения наиболее страдает от отсутствия качественной и своевременной правовой, политической информации», - говорится в сообщении, распространенном изданием.

Проект masa.media запустили журналистки и медиа-менеджеры Айсана Ашим (The Village Казахстан) и Асем Жапишева («Тіл кеспек жоқ»).

Маса с казахского переводится как «комар». «Мы как комары будем звенеть в ваших ушах», - обещают авторы проекта.